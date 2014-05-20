Понад мільйон людей взяли участь у акції проти насильства та хаосу "Голос Донбасу"

Сьогодні, 20 травня, в містах Донецької області пройшов попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства і хаосу, бандитизму і мародерства. Про це повідомляє прес-служба компанії СКМ.

Серед них близько 200 тисяч співробітників металургійних, енергетичних та інших підприємств Групи СКМ, футбольного клубу «Шахтар», благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та підприємств-партнерів Групи. «Голос Донбасу» підтримали шахтарі, машинобудівники, лікарі, працівники комунальних підприємств з найбільших міст регіону.

Рівно о 12 годині на десятках найбільших підприємств міст Донецької області пролунали гудки на підтримку миру і проти дестабілізації в регіоні. Звучали гудки металургійних заводів, шахт, теплоелектростанцій. Морські торгові судна на рейді маріупольського порту своїми гудками також підтримали акцію. Одночасно з цим на центральних вулицях Донецька та інших міст області відбувся масштабний автопробіг, в якому брали участь сотні автомобілів. Дзвони церков міста били на сполох.

Представники трудових колективів вийшли за місцем роботи на короткий попереджувальний протест.

Читайте такожАхметов закликає жителів Донбасу виходити на попереджувальні страйки проти людей зі зброєюЖителі міст Донбасу вийшли на підтримку основних вимог акції «Голос Донбасу» : роззброїтися незаконним бойовим формуванням; негайно звільнити всіх заручників; розблокувати транспортну інфраструктуру: залізницю і автомагістралі; звільнити захоплені адміністративні будівлі.

Учасники акції закликали всіх політичних опонентів перенести свої розбіжності з вулиць за круглі столи та дійти згоди заради миру на Донбасі і майбутнього України.

Читайте такожНа Донбасі бойовики готують «коридор» для виведення частини сил зі Слов'янська до Росії«Ми впевнені, що всі мої земляки хочуть жити в мирному, спокійному і процвітаючому Донбасі. У регіоні з сильною економікою і комфортним життям. Тисячі і тисячі донеччан, маріупольців, єнакієвців і жителів інших міст і сіл Донецької області вийшли і підтримали нашу ініціативу «Голос Донбасу», підтримали Донбас без зброї», - підкреслила Наталія Ємченко, директор зі зв`язків з громадськістю та комунікацій СКМ.