Міліція встановила вбивць 46 загиблих за час Майдану, сімох з них затримано

Нагадаємо, у суботу понад 70 родин померлих майданівців під Кабміном вимагали зустрічі з урядовцями і звіту від силовиків про результати розслідування, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вчора на закритій нараді міліція та прокуратура звітувала перед родичами. Мовляв, уже затримали сімох, а решта - у розшуку. Здебільшого, це колишні "беркутівці". Чимало з них переховується в Криму та на Сході країни.

Читайте такожРодичі героїв Небесної Сотні почали проводити власні розслідуванняЗі свого боку, віце-прем'єр Віталій Ярема запевнив, що до кінця тижня родини отримають обіцяну ще три місяці тому, матеріальну допомогу від держави. А тякож вибачився перед батьками за мовчанку і пообіцяв такі зустрічі тепер проводити регулярно. Наступна відбудеться за місяць.

Родичі вбитих майданівців кажуть, що їм не потрібні пільги чи гроші. Їм важливо дізнатися, хто замовляв і хто вбив людей на Майдані.

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