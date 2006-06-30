Коаліція погодилась на переговори з Януковичем

«Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соцпартія України пропонують з понеділка, 3 липня, розпочати діалог у межах “круглого столу”, але відкидають форму ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції за участю лідерів трьох фракцій, які входять до коаліції, лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, парламентська коаліція виступає з ініціативою про проведення у понеділок “круглого столу” з метою знаходження порозуміння та виходу із ситуації, яка на сьогодні склалася у Верховній Раді.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що «діалог можна розпочати тільки тоді, коли ультиматум не буде формою спілкування між більшістю та опозицію». Він зазначив, що політичні сили, які входять до коаліції, не сприймають «ультиматум як форму спілкування у парламенті» (з ультиматумом виступила Партія регіонів і заблокувала роботу ВР - УНІАН).

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, коаліція не сприймає «того тону, який міститься в ультиматумі». «Він носить конфліктний, агресивний характер. Ультиматум - це інструмент спілкування під час бойових дій, а не в українському парламенті», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як сказав лідер фракції, члени коаліції під час підготовки угоди робили ті кроки, які засвідчували «нашу повагу до опозиції, до її прав», водночас такої демонстрації поваги до опозиції з боку Партії регіонів не було у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях та в Криму (Партія регіонів посідає більшість місць у радах вищезгаданих областей, а політичні сили - члени парламентської коаліції опинились там у меншості – УНІАН).

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що «Наша Україна», БЮТ та СПУ не давали ніяких підстав для того, щоб бути звинуваченими у порушенні Конституції та законодавства. Він підкреслив, що не було внесено жодного документу, яким би передбачалася процедура обрання керівництва парламенту поза його стінами, або документів, які б передбачали порушення Конституції та законів України.