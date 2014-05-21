Начальник міліції у Дніпропетровській області написав рапорт про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні увечері 200 активістів пікетували будівлю ГУ МВС в Дніпропетровській області з вимогою відставки начальника обласної міліції.

Учасники акції повідомили, що Гогуадзе був призначений на посаду без узгодження з представниками громадськості і політичних партій. Також, за словами пікетників, ГУ МВС не проводить розслідування кримінальних справ за фактами розгону дніпропетровського Євромайдану і побиття його активістів у листопаді 2013 р. і масових безладів біля Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня ц.р.

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«Десятки людей були травмовані, а організатори і виконавці побиття не покарані", - повідомили учасники пікету.

Кілька активістів пройшли в будівлю управління, де зустрілися з Гогуадзе. Під час розмови він написав рапорт про відставку і заявив, що передасть його міністру внутрішніх справ.

Після цього учасники акції під будівлею облУВС розійшлися.