Начальник міліції у Дніпропетровській області написав рапорт про відставку
УНІАН. Начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області Георгій Гогуадзе у присутності представників пікетників – представників місцевого Євромайдану, "Правого сектору", ВО "Свобода" і ветеранів-афганців - написав рапорт про відставку з посади.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні увечері 200 активістів пікетували будівлю ГУ МВС в Дніпропетровській області з вимогою відставки начальника обласної міліції.
Учасники акції повідомили, що Гогуадзе був призначений на посаду без узгодження з представниками громадськості і політичних партій. Також, за словами пікетників, ГУ МВС не проводить розслідування кримінальних справ за фактами розгону дніпропетровського Євромайдану і побиття його активістів у листопаді 2013 р. і масових безладів біля Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня ц.р.
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«Десятки людей були травмовані, а організатори і виконавці побиття не покарані", - повідомили учасники пікету.
Кілька активістів пройшли в будівлю управління, де зустрілися з Гогуадзе. Під час розмови він написав рапорт про відставку і заявив, що передасть його міністру внутрішніх справ.
Після цього учасники акції під будівлею облУВС розійшлися.