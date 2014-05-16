Начальником міліції Донецька призначено Седнєва

Начальником Донецького міського управління міліції призначено генерал-майора міліції Юрія Седнєва замість Максима Кіріндясова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні наголошується, що сьогодні, 16 травня, начальник ГУМВС України у Донецькій області Костянтин Пожидаєв представив особовому складу Донецького ГУ нового начальника.

У міськУВС нагадали, що Седнєв з 2011 по 2013 р. вже очолював міліцію Донецька. Раніше Седнєв керував Миколаївським обласним управлінням міліції.