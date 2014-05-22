Порошенко: новий президент повинен розпустити парламент

Про це на прес-конференції у Львові заявив кандидат у президенти Петро Порошенко. За його словами, цим самим новий президент країни має виконати волю народу і одну з головних вимог Майдану - про повне перезавантаження влади.

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За словами Петра Порошенка, це повинно відбутися, оскільки в нинішньому парламенті, фактично, конституційної більшості немає.

«Новий президент зобов'язаний розпустити парламент і оголосити позачергові парламентські вибори. Це одна з вимог Майдану - про перезавантаження влади, це те, чого хоче більшість людей. Після виборів потрібно сформувати нову коаліцію на основі нашої спільної мети - євроінтеграції», - зазначив кандидат.