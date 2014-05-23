У Царьова знайшли листівки про Путіна та правила поведінки під час «зачистки» міста миротворцями РФ

19 травня в ході обшуків товариств з іноземними інвестиціями Дніпропетровська співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС у Дніпропетровській області виявили листівки сепаратистського характеру.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«В офісних приміщеннях (конференц-залі) товариств було виявлено та вилучено бухгалтерські документи, оргтехніку, штампи та печатки підприємств, листівки сепаратистського характеру, в яких, зокрема, йдеться про правила поводження під час «зачистки» міста російськими миротворцями від терористів», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Читайте такожНевідомі спалили будинок Царьова у Дніпропетровську (фото)

Зокрема, одна з листівок такого змісту - "Голосовал за Януковича – люблю Путина".

За інформацією радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Брагинського, розміщеній у соціальній мережі, зазначену друковану продукцію виявлено на Дніпропетровській паперовій фабриці, яка належить народному депутату Олегу Царьову.

Посадові особи підприємства на момент проведення обшуку були відсутні. На цей час слідчі дії щодо встановлення місцезнаходження осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.

Читайте такожПозбавляти недоторканності потрібно не тільки Царьова, але і його соратників - Тягнибок

Обшуки були проведені в рамках кримінальної справи, порушеної 29 квітня за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом викрадення газу із газопровідної системи (блакитне паливо постачалося населенню з використанням компресора для стиснення природного газу).