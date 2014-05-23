Терористи захопили співробітника банку та заволоділи 7 інкасаторськими машинами у Луганську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні, 23 травня, о 16.00 на телефон начальника відділу інкасації луганського відділення ПАТ «Банк «Юнісон» зателефонував чоловік, який назвав себе представником «Луганської народної республіки».

«В категоричній формі він вимагав від співробітника банку здати автопарк інкасаторських машин на потреби «ополчення». У разі відмови передати машини протягом години, нашому співробітнику погрожували приїздом додому, застосуванням сили до нього та його родини, розправою із маленькими дітьми», - повідомили в прес-службі.

Банк одразу ж звернувся за оперативною допомогою до правоохоронних органів Луганська, але звернення було проігноровано, підкреслили в прес-службі, додавши, що співробітник банку був змушений виїхати на переговори, взявши з собою ключі від всіх автомобілів.Читайте такожБойовики викрали 15 інкасаторських машин «ПриватБанку» в Донецькій і Луганській областях

«На сьогодні зв'язок з ним втрачено. Інкасаторські машини зникли з автомайданчика, де перебували до цього протягом тижня», - йдеться в повідомленні.

Грошей всередині автомобілів на момент викрадення не було. У власності луганського відділення ПАТ «Банк «Юнісон» на даний момент знаходиться 7 інкасаторських машин Volkswagen Т5, зазначили в прес-службі.

У ситуації, що виникла, банк турбується в першу чергу за життя та безпеку своїх співробітників, наголосили в прес-службі і звернулися з проханням до правоохоронних органів оперативно розібратися у ситуації та з’ясувати місцезнаходження співробітника банку.

Також банк просить забезпечити безпеку своїх працівників і запобігти використанню власності банку не за призначенням».

У прес-службі також нагадали, що 7 травня у Констянтинівці озброєні люди скоїли напад на банківський автомобіль ПАТ «Банк «Юнісон» та викрали 300 тис. грн.Читайте такожВ Антрациті терористи застрелили чоловіка за вимогу забратися з міста

За інформацією ЗМІ, «Банк «Юнісон» має відношення до сім'ї екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименко.

UNISON - група українських компаній, об'єднаних в управління європейськими інвестиційними фондами. Зокрема, група UNISON керує портфелем активів у сфері офісної, торговельної та логістичної нерухомості. В структуру групи UNISON входять Юнісон Банк та страхова компанія «Юнісон Гарант».