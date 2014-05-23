У Донецьку терористи розібрали і викинули в річку намет, в якому молилися за Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив донецький пастор Сергій Косяк.

«Приїхали люди з автоматами, розібрали намет і викинули в річку, забрали апаратуру. Хлопців тримали під прицілом автоматів», - написав Косяк.

Громадська активістка Тетяна Дурнєва додала, що напад на молитовний намет стався сьогодні близько 13.30 - 15 озброєних терористів, що мають розпізнавальні знаки «ДНР» і георгіївські стрічки, розгромили молитовний намет, в якому на момент нападу перебували двоє чергових церковних людей.

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За її словами, «терористи забрали апаратуру, акумулятор, колонки і мікрофон, а банер і розірваний намет викинули в річку Кальміус». Нападники погрожували тим, хто молиться, пообіцявши, що «якщо увечері тут зберуться віруючі для молитви, то всіх розстріляють», повідомила Дурнєва.

Косяк пояснив, що «в цей не простий для нашої країни час люди різних конфесій по всій Україні об'єдналися для спільної молитви, щоб Бог зцілив нашу країну, послав мир, щоб не гинули люди, а замість ненависті прийшла любов і примирення», і для цього й збиралися жителі Донецька в молитовному наметі, який сьогодні знищили терористи.