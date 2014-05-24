В Україні почався день агітаційної "тиші"

В країні почався день агітаційної "тиші", що передує даті дострокових президентських виборів.

Читайте такожРосія з повагою поставиться до вибору українського народу на виборах 25 травня - Путін Починаючи з 00.00 суботи, 24 травня, усім кандидатам заборонено агітувати за себе у будь-якій формі. Зокрема, це стосується зовнішньої реклами, зустрічей з виборцями, проведення мітингів та інших форм агітації.

У цьогорічних бюлетенях буде 21 прізвище кандидатів у Президенти України.