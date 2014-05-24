Тимчук: Під Волновахою бійців "Донбасу" розстрілювали зі зброї армії РФ

Координатор групи військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомив про те, що під час брутального розстрілу бійців батальйону "Донбас" під Волновахою у терористів була зброя, яку використовує російська армія.

За інформацією Тимчука, бойовики отримали інформацію про розташування бійців "Донбасу" заздалегідь, тому встигли ретельно підготуватися. Українським силовикам протистояли снайпери та професійно підготовлені терористи. Їм на допомогу прибули бойовики, озброєні автоматами та кулеметами, які використовує російська армія, передає ТСН.ua.

"Підкріплення було озброєне автоматами АК "сотої серії" (складається на озброєнні армії Росії, ЗС України та інші законні збройні формування України такої зброї не мають) і кулеметами ПК , був ідентифікований мінімум один крупнокаліберний кулемет НСВ - 12 , 7 "Скеля".

Також терористами використовувалися гранати РГН із запалом ( детонатором ) УДЗ ( "ударно- дистанційний запал") - такі гранати використовуються в армії Росії", - написав військовий експерт у соціальній мережі Facebook.

Також Тимчук уточнив, що бійці "Донбасу" протистояли бойовикам самостійно і його джерела не підтвердили інформацію про те, що вирватися з лап терористів їм допомагали представники "Правого сектору". Як повідомлялося раніше, загиблі солдати під Волновахою були для ворога живими мішенями - офіцер спецслужб.

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