У Донецьку озброєні терористи захопили центральний військкомат - ЗМІ

Бойовики "ДНР" захопили будівлю Центрального міського об'єднаного військкомату в Донецьку увечері 23 травня. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, ввечері 23 травня близько 50 людей зі зброєю, одягнені в камуфляжну форму, оточили будівлю військового комісаріату.

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"Будівля захоплена", - сказав співрозмовник агентства.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).