У Донецьку озброєні терористи захопили центральний військкомат - ЗМІ
15:48, 24 травня 2014Політика
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Бойовики терористичної організації "ДНР" захопили будівлю Центрального міського об'єднаного військкомату в Донецьку.
Бойовики захопили Центральний міський об'єднаний військкомат / REUTERS
Бойовики "ДНР" захопили будівлю Центрального міського об'єднаного військкомату в Донецьку увечері 23 травня. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, ввечері 23 травня близько 50 людей зі зброєю, одягнені в камуфляжну форму, оточили будівлю військового комісаріату.
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"Будівля захоплена", - сказав співрозмовник агентства.
Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).
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