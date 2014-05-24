За фактами спроб зриву виборів на Донеччині та Луганщині відкрили 83 кримінальні справи

Правоохоронними органами на даний час зареєстровано 83 кримінальних проваджень за фактами перешкоджання виборчому процесу на території Донецької та Луганської областей.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сказав начальник Головного управління Генеральної прокуратури Микола Гошовський.

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За його словами, сепаратисти та терористи, які діють на південному сході України, намагаються усіма способами зірвати виборчий процес у регіоні.

«Відбувається захоплення виборчих дільниць, знищення виборчої документації, пошкодження серверного обладнання. Є випадки викрадення членів виборчих комісій», — зазначив Гошовський.

«Загалом за фактами, пов’язаними із проявами сепаратизму, посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, вчиненням терористичних актів та фінансування тероризму, сепаратизму розпочато 612 кримінальних проваджень. В рамках розслідування цих проваджень оголошено про підозру 381 особі, з яких 102 підозрюваних перебувають під вартою, відносно 147 осіб обрані запобіжні заходи у виді домашнього арешту», - поінформував Гошовський.

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Він також зазначив, що у всіх кримінальних провадженнях окрім проведення першочергових слідчих дій, призначено і проводяться судово-лінгвістичні, судово-психолого-лінгвістичні, балістичні, фоноскопічні, судово-портретні, медико-криміналістичні експертизи.

«Розслідування у вказаних кримінальних провадженнях суттєво ускладнюється не тільки тривалістю проведення великої кількості експертних досліджень, але й необхідністю проведення низки слідчих дій на територіях, де зараз фактично відбуваються бойові дії. Незважаючи на це, правоохоронними органами і надалі вживатимуться усі необхідні заходи для знешкодження цих злочинних формувань», - повідомив Гошовський.