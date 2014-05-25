ОБСЄ не направила спостерігачів у Донецьк і Луганськ

"У складі нашої місії - 116 спостерігачів, які будуть стежити за ходом голосування, зокрема, в Одесі та Харкові. В Луганськ і Донецьк ми спостерігачів не направляли", - розповів Річард Солаш.

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Крім цього, представник місії Парламентської асамблеї Ради Європи(ПАРЄ) Наталі Барджелліні повідомила, що спостерігачів від цієї організації в Донецьку і Луганську не буде. "Ми будемо стежити за ходом голосування на дільницях у Києві та Київській області, в Рівному, Вінниці, Одесі, Хмельницькому та Черкасах", - додала вона, передає ИТАР-ТАСС.