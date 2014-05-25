ОБСЄ не направила спостерігачів у Донецьк і Луганськ
11:07, 25 травня 2014Політика
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Місія на виборах президента України від Парламентської асамблеї ОБСЄ не направила спостерігачів до Донецька та Луганська, повідомив представник цієї місії Річард Солаш.
Місія ОБСЄ не ризикнула направляти спостерігачів до Донецька та Луганська / фото УНІАН
"У складі нашої місії - 116 спостерігачів, які будуть стежити за ходом голосування, зокрема, в Одесі та Харкові. В Луганськ і Донецьк ми спостерігачів не направляли", - розповів Річард Солаш.
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Крім цього, представник місії Парламентської асамблеї Ради Європи(ПАРЄ) Наталі Барджелліні повідомила, що спостерігачів від цієї організації в Донецьку і Луганську не буде. "Ми будемо стежити за ходом голосування на дільницях у Києві та Київській області, в Рівному, Вінниці, Одесі, Хмельницькому та Черкасах", - додала вона, передає ИТАР-ТАСС.
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