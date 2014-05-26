У складі Росії туристичний Крим буде збитковим – Джемілєв

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

«Я думаю, вони планують бути з Кримом, як за радянської влади – за путівкою. Тобто Крим себе не окуповуватиме. Будуть якісь пільгові путівки, як за радянської влади було», – зазначив він.

«Крим і за української влади був дотаційним, хоча міг і не бути, якби доходи у сфері туризму не осідали в кишенях «князьків». Але тепер і такого не буде», – додав Джемілєв.

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«Як можна їхати у Крим, якщо дорога туди фактично лише через Москву? Виходить, що розрахунок – лише на російських туристів», – пояснив кримськотатарський лідер.

На запитання про те, як ідуть справи з проектами розвитку Криму, про які заявляла російська влада, Джемілєв відповів: «Є проекти. Бахчисарайський район, наприклад, привʼязують до Татарстану, Білогорський – до Башкирії. Ось так ці проекти і фінансуватимуть».