ЦВК опрацювала 33,2% виборчих протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено Центральною виборчою комісією.Читайте такожСередня явка в Україні становить 61% - ЦВК

Так, за результатами опрацювання 33,2% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,08 % виборців; за Юлію Тимошенко — 13,12%; за Олега Ляшка - 8,47%, за Анатолія Гриценка - 5,51%, за Сергія Тігіпка - 5,08%, за Михайла Добкіна - 3,32%, Вадима Робіновича — 2,2%. Всі інші кандидати отримали менше 2 відсотків голосів виборців.

Пораховані голоси 5 мільйонів 305 тисячі 707 виборців.