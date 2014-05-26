Штаб Порошенка нарахував майже 13% голосів за Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав керівник юридичного департаменту штабу Порошенка Роман Зварич.

Так, за даними паралельного підрахунку голосів, який ведеться штабом кандидата, за Порошенка проголосували 54,1%, за Юлію Тимошенко — 12,97%.

Зварич зауважив, що протягом останніх декілька годин ці цифри змінюються лише в сотих. Тому, за його прогнозом, можна говорити, що остаточний результат виборів буде коливатись в межах цих цифр.

Він сказав, що на цей момент не вдалося підрахувати 100% голосів через те, що в Києві процес голосування завершився дуже пізно, і на цей момент обраховано лише 50%.

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Він розповів, що найбільшу підтримку Порошенко отримав у Львівській області (69%), у Вінницькій — 67%, Івано-Франківській — 65%.

Понад 60% Порошенко також набрав на Закарпатті, Тернопільщині, Київщині та безпосередньо у місті Києві.

50% Порошенко отримав у Дніпропетровський, 54 — в Чернігові, 45 — в Черкасах, 41 — в Одесі.

Найменша підтримка у Порошенка - на сході. Так, в Луганській — 31%, Харківській — 35%, Донецькій — 37, Запорізькій — 38%, додав Зварич.