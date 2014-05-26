ЦВК опрацювала 45,28% протоколів: у Порошенка - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%

Як передає кореспондент УНІАН, за Петра Порошенка проголосували 54,05% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,13%, за Олега Ляшка - 8,52%, за Анатолія Гриценка - 5,47%, за Сергія Тігіпка - 5,09%, за Михайла Добкіна - 3,37%, за Вадима Рабіновича - 2,21%.

Усі інші кандидати набрали менше 2% голосів виборців.

Загальна кількість голосів “за” - 7 млн 398 тис. 798.