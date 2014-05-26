На 90% дільниць вибори відбулися без істотних порушень - КВУ

На 90% виборчих дільницях позачергові вибори президента України пройшли без істотних порушень виборчого законодавства і відповідно до міжнародних стандартів чесних і прозорих виборів.

Про це голова громадської організації «Комітет виборців України» (КВУ) Олександр Черненко заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

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«За підсумками спостережень Комітет виборців України констатує, що позачергові вибори президента України на переважній більшості дільниць, а це більш як 90% дільниць, пройшли відповідно до міжнародних стандартів чесних і демократичних виборів, без істотних і системних порушень виборчого законодавства України», - сказав Черненко.

«Тобто, можна сказати, що на більшій частині території України, за винятком, звичайно, частин Донецької і Луганської областей, ми почали сьогодні традицію проведення демократичних виборів», - додав голова КВУ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00, Центральна виборча комісія обробила 60,51% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

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За попередніми даними, за Петра Порошенка проголосували 53,71% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшка - 8,47%, за Анатолія Гриценка - 5,47%, за Сергія Тігіпка - 5,25%, за Михайла Добкіна - 3,43%, за Вадима Рабіновича - 2,31%.

Решта кандидатів, за попередніми підрахунками, набрали менш як 2% голосів.

Всього проголосувало 10 млн. 262 тис. 489 виборців.