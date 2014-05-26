Селезньов : терористи намагаються залишити район АТО

«Шириться рух спротиву діям бойовиків всередині мирного населення, зростає їхнє незадоволення діями сепаратистів, тому що ті тероризують жителів регіону, вносять у їхнє життя хаос, беззаконня, завдають чимало клопоту», - сказав він.

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«Сепаратисти, розуміючи, що відповідальність буде неминуча, вживають заходів, щоб покинути район АТО», - заявив Владислав Селезньов.

За його словами, «сьогодні вранці відбувся черговий обстріл позицій блокпосту, який розташований на перехресті доріг, які ведуть на Красний Лиман та Слов’янськ. Українські силовики відбили напад, до того відбувалися пошуково-рейдові дії, у ході яких в районі розташування блокпоста було знайдено 2 тіла сепаратистів».