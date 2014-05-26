Селезньов : терористи намагаються залишити район АТО

15:19, 26 травня 2014
Політика
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Терористи намагаються залишити район антитерористичної операції (АТО), повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

Терористи шукають шляхи відступу з зони АТО / REUTERS

«Шириться рух спротиву діям бойовиків всередині мирного населення, зростає їхнє незадоволення діями сепаратистів, тому що ті тероризують жителів регіону, вносять у їхнє життя хаос, беззаконня, завдають чимало клопоту», - сказав він.

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«Сепаратисти, розуміючи, що відповідальність буде неминуча, вживають заходів, щоб покинути район АТО», - заявив Владислав Селезньов.

За його словами, «сьогодні вранці відбувся черговий обстріл позицій блокпосту, який розташований на перехресті доріг, які ведуть на Красний Лиман та Слов’янськ. Українські силовики відбили напад, до того відбувалися пошуково-рейдові дії, у ході яких в районі розташування блокпоста було знайдено 2 тіла сепаратистів».

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