Le Figaro: На сході України проведенню виборів намагалися перешкодити силовими методами

Стаття опублікована в газеті Le Figaro.

Виборчі дільниці не відкрили у Донецьку. Проведення президентських виборів, які відбулися в неділю по всій Україні, хотіли перешкодити проросійські сепаратисти в Донецьку та в інших містах області, які перебувають під їх контролем. У сусідній Луганській області ситуація була аналогічною. У деяких районах на південь від Донецька, у Маріуполі, на березі Азовського моря, а також в Первомайському, Амвросіївському, Тельманівському та інших районах деякі ділянки повинні були відкритися в неділю вранці, але їх кількість важко перевірити. Виборча дільниця, яка відкрилася у Донецьку, була закрита через 10 хвилин після атаки бойовиків.

Голосуванню явно завадили силовими методами. За кілька днів до виборів озброєні сепаратисти в масках погрожували керівникам виборчих комісій. Щоб запобігти голосуванню, сепаратисти не давали доставляти бюлетені з Києва. Плакати кандидатів у президенти можна було побачити всюди в Донецьку, але при цьому, жоден виборець не міг знайти відкриту виборчу дільницю в неділю.

«Якщо ваша виборча дільниця закрита, не впадайте у відчай», - сказали представники ЦВК. «Наші цінності формують наші переконання. Ваш голос буде почутий, навіть якщо ви не зможете кинути бюлетень в урну, тому що це голос за мир, стабільність і єдину і неподільну Україну».

Сепаратистський рух, здається, згасає

Сепаратисти оголосили про свій намір запобігти голосуванню, так як для них Донецька область стала незалежною від України після проведеного 11 травня референдуму. Вони оголосили на наступний день після голосування про від'єднання від України, і з цього моменту вважають, що не мають нічого спільного з цією країною. Багато виборців, які у великій кількості прийшли на той референдум, щоб висловити своє невдоволення київською владою, не розуміли, що не зможуть брати участь у президентських виборах.

Зараз сепаратисти намагаються створити інститути влади в своїх самопроголошених міні-державах.

У суботу 145 представників сепаратистів з південно-сходу України зустрілися в одному з найбільших готелів Донецька «Шахтар-Плазі». Вони оголосили про об'єднання Донецької і Луганської області в нову державу Новоросія, посилаючись на назву, яку отримав північний берег Чорного моря під час завоювання Росією у вісімнадцятому столітті.

Але ці заяви про незалежність не відображають реальну ситуацію на південному сході України.

Між сепаратистами стався розкол, їх рух, здається, згасає. Проросійські повстанці, які завжди представляли лише незначну меншість в цьому регіоні, зіграли на недовіру більшості до тимчасового українського уряду, щоб отримати підтримку, хоча б мовчазну, своїх дій. Вони також сподівалися на швидке приєднання південно-сходу України до Росії по кримському сценарієм.

Але ця можливість швидко віддалилася. Росія визнала законність референдуму 11 травня, але не визнала незалежність сепаратистських регіонів, як це було з Кримом. Москва ще більше віддалилася від сепаратистів, які тепер опинилися в ізоляції. Населення також починає втомлюватися від озброєних бойовиків, які не роблять нічого, крім залякування своїх опонентів.

Те, що в Донецькій і Луганській областях не відбулося голосування, зайвий раз свідчить про неоднозначність ситуації, в якій опинилися ці регіони.