Апетити ростуть: Партія регіонів вимагає вже шість комітетів

Партія регіонів вимагає для опозиції шість парламентських комітетів, сказав журналістам член фракції цієї партії Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, опозиції мають відійти Бюджетний комітет, Комітет з питань свободи слова, Комітет з питань регламенту і депутатської етики, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітет з питань прав людини та нацменшин.

«Це той мінімальний рівень, який ми визначили для опозиції і нижче якого не можна опускатися», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

В ефірі телеканалу "1+1" лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що опозиція хоче отримати парламентські комітети з питань свободи слова, питань корупції, бюджетний та регламентний комітети.

Як повідомляв УНІАН, представники коаліції вважають, що за опозицією потрібно залишити посади перших заступників голів комітетів Верховної Ради, посаду голови Рахункової палати і посаду голови Спеціальної контрольної комісії парламенту з питань приватизації.

Натомість Партія регіонів наполягає, щоб керівні посади в парламентських комітетах розподілялися чітко пропорційно до кількості мандатів у депутатських фракціях.