МЗС: терористів в Україну направляють спецслужби Росії

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський

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«Ми маємо всі підстави стверджувати, що напрямок російських терористів на територію України здійснюється під безпосереднім контролем російських спецслужб. Немає ілюзій - агресія триває», - зазначив заступник міністра.

Також Данило Лубківський висловив переконання, що Україна поверне Крим, незаконно анексований Росією. «Самоізоляція і економічні втрати - ось ціна агресії. Тому немає сумніву, що російська сторона програє в стратегічному протистоянні зі світовим співтовариством", - підкреслив заступник міністра.