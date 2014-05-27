МЗС: терористів в Україну направляють спецслужби Росії
14:51, 27 травня 2014Політика
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Терористи, які проникають в Україну з російської кордону, контролюються спецслужбами Росії.
Терористів в Україну відправляють російські спецслужби / REUTERS
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський
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«Ми маємо всі підстави стверджувати, що напрямок російських терористів на територію України здійснюється під безпосереднім контролем російських спецслужб. Немає ілюзій - агресія триває», - зазначив заступник міністра.
Також Данило Лубківський висловив переконання, що Україна поверне Крим, незаконно анексований Росією. «Самоізоляція і економічні втрати - ось ціна агресії. Тому немає сумніву, що російська сторона програє в стратегічному протистоянні зі світовим співтовариством", - підкреслив заступник міністра.
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