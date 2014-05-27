У Донецьку спростовують інформацію щодо евакуації, в РНБО заговорили про провокацію

Донецька облдержадміністрація спростовує поширювану в місті Донецьку інформацію про проведення евакуації жителів шахтарської столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, сьогодні серед жителів Донецька почала масово розповсюджуватися інформація про необхідність евакуюватися з міста.

«Заявляємо, що це є провокацією. Компетентні органи державної влади ніяких рішень про евакуацію донеччан не приймали», - сказано в повідомленні.

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І підкреслено, що «в той же час, у зв'язку з проведенням активної фази антитерористичної операції в обласному центрі, влада регіону і міста звертається до людей обмежити своє пересування в центральних районах».

У той же час, мер Донецька Олександр Лук'янченко звернувся до донеччан із зверненням, в якому спростував чутки про "зачистку" міста, передає 62.ua.

"У місті активно поширюється інформація, про нібито початок зачистки силами Антитерористичної операції всього Донецька. Називається конкретний час - 12 годин, 15 годин і тому подібне. Також в російських засобах масової інформації заявляють про те, що нібито жителям запропонували покинути місто протягом 3 годин.

Офіційно заявляю, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не планує зачищати місто. Ніхто не закликав городян покинути Донецьк", - заявив Лук'янченко.

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Мер Донецька зазначив, що в телефонній розмові Адміністрація Президента і представники Ради Національної безпеки і оборони України запевнили його, що авіаобстріли в житлових районах проводиться не будуть.

"Прошу всіх городян довіряти лише офіційній інформації. Не наближайтеся до місць збройного протистояння. Без крайньої необхідності не виходьте з дому. Всі комунальні служби працюють у штатному режимі. Продовольче забезпечення в нормі", - заспокоїв городян мер.

У свою чергу, в РНБО зазначають, що звернення до жителів Донецька щодо евакуації - провокація російських ЗМІ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторія Сюмар.

"Російські ЗМІ в черговий раз виступають інструментом масової дезінформації та дестабілізації. Міфічне "звернення до донеччан покинути місто за три години" це інформаційна провокація Итар-Тасс для того, щоб викликати паніку і сіяти страх серед мирного населення", - пише Сюмар.

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Вона додає, що АТО спрямована виключно проти терористів, цивільним громадянам нічого не загрожує, ніяких авіаобстрілів у цивільних кварталах Донецька не буде.

"Операція буде точковою, її мета - знешкодження терористів, які представляють реальну загрозу для мирних людей. Суть операції - захист донеччан від озброєних терористів", - резюмують в РНБО.