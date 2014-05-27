У Донецьку громадський транспорт перестав ходити в бік вокзалу
14:47, 27 травня 2014Політика
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У Донецьку скорегували роботу громадського транспорту.
Громадський транспорт у Донецьку перестав ходити в бік вокзалу / Фото УНІАН
Сьогодні, 27 травня, міські маршрути скорегували рух транспорту.
Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.
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Трамвайний маршрут № 1 йде до вулиці Економічної, тролейбус маршруту № 2 йде до міської лікарні № 20.
Ще вранці ці маршрути слідували до кінцевої точки - залізничного вокзалу.
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