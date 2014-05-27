У Донецьку громадський транспорт перестав ходити в бік вокзалу

14:47, 27 травня 2014
Політика
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У Донецьку скорегували роботу громадського транспорту.

Общественный транспорт в Донецке перестал ходить в сторону вокзала / Фото УНИАН

Сьогодні, 27 травня, міські маршрути скорегували рух транспорту.

Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.

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Трамвайний маршрут № 1 йде до вулиці Економічної, тролейбус маршруту № 2 йде до міської лікарні № 20.

Ще вранці ці маршрути слідували до кінцевої точки - залізничного вокзалу.

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