У Донецьку громадський транспорт перестав ходити в бік вокзалу

У Донецьку скорегували роботу громадського транспорту.

Сьогодні, 27 травня, міські маршрути скорегували рух транспорту. Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька. Читайте такожБійці батальйону «Восток» в Донецьку зізналися, що вони «кадирівці» Трамвайний маршрут № 1 йде до вулиці Економічної, тролейбус маршруту № 2 йде до міської лікарні № 20. Ще вранці ці маршрути слідували до кінцевої точки - залізничного вокзалу.

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