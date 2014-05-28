Тимчук: в зоні АТО терористи на машинах швидкої допомоги перевозять боєприпаси

За оперативними даними групи "Інформаційне опір", терористичні угрупування, що діють в зоні АТО, активно використовують автомобілі швидкої допомоги для перевезення зброї і боєприпасів, а також перевезення бойовиків до місця здійснення терористичних акцій.

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«Подібні випадки за останні три доби були зафіксовано нами у Донецьку, Лисичанську, Рубіжному та районі Слов'янська та Краматорська», - йдеться в повідомленні групи.