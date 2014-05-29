Злочинні дії ворогів українського народу не залишаться безкарними - Порошенко

«Сьогодні трагічно загинули наші хлопці. Це момент глибокої скорботи і я висловлюю щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих.

Ми зобов’язані докласти всіх зусиль, щоб більше жоден українець не загинув від рук терористів та бандитів. Ці злочинні дії ворогів українського народу не залишаться безкарними», – заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, під Слов’янськом сьогодні близько 12.30 в районі проведення АТО під час розвантаження продуктів харчування на четвертий блокпост терористи підбили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, внаслідок чого загинуло 12 чоловік.

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, серед загиблих - шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж вертольота, і шестеро представників спецпідрозділу «Беркут». Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живим і перебуває у важкому стані.

Серед загиблих - начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький.

Командувач та особовий склад Національної гвардії України приносять щирі та глибокі співчуття родинам та близьким загиблих.