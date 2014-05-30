Військові назвали райони на Донбасі, повністю зачищені від сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Збройні сили виконують ті завдання, які покладені на них у відповідності з усіма законодавчими актами. Вони проводять операцію проти озброєних угруповань сепаратистів, які ведуть неоголошену війну на території Донецької і Луганської областей. На початок антитерористичної операції, ви знаєте, яка була ситуація у двох областях на сході нашої держави. Наші Збройні сили за цей час виконали завдання і повністю очистили від сепаратистів південь і західну частину Донецької області і північ Луганської області, а також забезпечили проведення виборів президента України у визволених регіонах", - зазначив Коваль.

За його словами, точно відомо, що на сході України Росія проводить спецоперацію, і за останні тижні влада отримала десятки підтверджень цього факту.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську на Донеччині.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну та консультативну підтримку.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська та Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції, яка була припинена напередодні і в день президентських виборів 25 травня.

26 травня АТО знову перейшла в активну фазу.