Військові назвали райони на Донбасі, повністю зачищені від сепаратистів
Південь, захід, північ Донецької та Луганської областей повністю звільнені від сепаратистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів.
"Збройні сили виконують ті завдання, які покладені на них у відповідності з усіма законодавчими актами. Вони проводять операцію проти озброєних угруповань сепаратистів, які ведуть неоголошену війну на території Донецької і Луганської областей. На початок антитерористичної операції, ви знаєте, яка була ситуація у двох областях на сході нашої держави. Наші Збройні сили за цей час виконали завдання і повністю очистили від сепаратистів південь і західну частину Донецької області і північ Луганської області, а також забезпечили проведення виборів президента України у визволених регіонах", - зазначив Коваль.
За його словами, точно відомо, що на сході України Росія проводить спецоперацію, і за останні тижні влада отримала десятки підтверджень цього факту.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську на Донеччині.
Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну та консультативну підтримку.
15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.
2 травня в районі Слов'янська та Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції, яка була припинена напередодні і в день президентських виборів 25 травня.
26 травня АТО знову перейшла в активну фазу.