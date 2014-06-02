В ЄС ще не вирішили, хто поїде на інавгурацію Порошенка

В Європейській комісії будуть ухвалювати рішення щодо участі в церемонії інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка, зважаючи на формат запрошення.

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Наразі ще рано говорити, хто конкретно поїде до Києва на урочистості, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Європейській комісії.

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При цьому в ЄК зауважили, що, скоріше за все, це має бути рівень президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, а до складу делегації неодмінно має увійти і європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.