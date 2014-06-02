У Луганську після тимчасового затишшя бойовики знову почали атакувати прикордонзагін
20:13, 02 червня 2014Політика
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Охоронці кордону продовжують відбивати напади своїми силами.
У Луганську прикордонники вже 14 годин відбивають атаки терористів
У Луганську близько 19.20 терористи відновили стрільбу по прикордонному загону.
Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.
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«Після тимчасового затишшя бойовики перегрупувались та продовжили атаку на прикордонний підрозділ», - говориться в повідомленні.
Загалом вогонь ведеться з 4 ранку. Охоронці кордону продовжують відбивати напади своїми силами.
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