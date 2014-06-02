У Луганську після тимчасового затишшя бойовики знову почали атакувати прикордонзагін

У Луганську близько 19.20 терористи відновили стрільбу по прикордонному загону.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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«Після тимчасового затишшя бойовики перегрупувались та продовжили атаку на прикордонний підрозділ», - говориться в повідомленні.

Загалом вогонь ведеться з 4 ранку. Охоронці кордону продовжують відбивати напади своїми силами.