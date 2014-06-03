Військові РФ планують використовувати для провокацій захоплені в Криму МіГ-29 - Тимчук

Російські військові планують використовувати для провокацій на території України літаки МіГ-29 українських Повітряних сил, захоплені в Криму.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

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«За оперативними даними групи «Інформаційний опір», російські військові планують використовувати для провокацій на території України літаки МіГ-29 українських Повітряних сил, захоплені в Криму. Зокрема, на даний час йде завантаження боєкомплектів і заправка бойових літаків, захоплених на аеродромі «Бельбек».

Як зазначив Тимчук, «раніше російська сторона передала Україні 37 українських літаків, захоплених у Криму, в основному – технічно несправних. Коли справа дійшла до передачі справної авіатехніки, росіяни різко припинили процес передачі».

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На аеродромі «Бельбек» зараз «росіянами підготовлено до використання 9 літаків МіГ-29 (7 – бойових, 2 – навчально-бойових). Ці літаки мають українські розпізнавальні знаки і оснащені системою розпізнавання «свій-чужий», що використовується у ЗС України. За нашими даними, частина цих літаків готується для використання з території Криму, частину буде перекинуто на територію Росії – на аеродроми в Ростовській області», - повідомив військовий експерт.