Турчинов розповів депутатам про успіхи АТО на Донбасі
10:38, 03 червня 2014Політика
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Сьогодні вранці знищено велику кількість терористів у прихованому таборі у промзоні поблизу Сєвєродонецька, зазначив Турчинов.
Турчинов: дії АТО відбуваються успішно / Фото УНІАН
Зараз здійснюється комплекс активних дій к рамках антитерористичної операції зі звільнення «північного Донецька».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради голова ВР Олександр Турчинов.
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За його словами, дії АТО відбуваються успішно.
Турчинов нагадав, що напередодні сили АТО з повітря знищили блокпости терористів у Луганській області і заблокували спробу знищення українських прикордонників.
Крім того, сьогодні вранці знищено велику кількість терористів у прихованому таборі у промзоні поблизу Сєверодонецька, сказав Турчинов.
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