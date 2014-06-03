Турчинов розповів депутатам про успіхи АТО на Донбасі

Зараз здійснюється комплекс активних дій к рамках антитерористичної операції зі звільнення «північного Донецька».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради голова ВР Олександр Турчинов.

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За його словами, дії АТО відбуваються успішно.

Турчинов нагадав, що напередодні сили АТО з повітря знищили блокпости терористів у Луганській області і заблокували спробу знищення українських прикордонників.

Крім того, сьогодні вранці знищено велику кількість терористів у прихованому таборі у промзоні поблизу Сєверодонецька, сказав Турчинов.