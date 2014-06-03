Бойовики з "ДНР" почали перевіряти паспорти у громадському транспорті Донецька - ЗМІ

Представники самопроголошеної "ДНР" вимагали пред'явити паспорти у пасажирів автобуса №14 у Донецьку вранці 3 червня, чоловіків обшукували. Про це "ОстроВу" повідомив очевидець.

За словами дівчини-пасажира, вранці 3 червня на кінцеву автобуса №14 підійшли представники "ДНР".

Читайте такожГазета "Донбас" призупинила свою діяльність через незаконні вимоги бойовиків

"Вони перевіряли паспорти у тих, хто виходив, і обшукували чоловіків. У кого паспорта з собою не виявилося, з тими окремо в стороні розмовляли, але всіх відпустили", - сказала співрозмовниця агентства.

Автобус №14 у Донецьку слідує за маршрутом ДС "Критий ринок" - ДС "вул. Щетиніна".