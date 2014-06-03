Причиною вибуху в Луганській ОДА могло стати влучення ракети із ПЗРК терористів - ГПУ

Попередньо з'ясовано, що причиною вибуху в Луганській обласній державній адміністрації 2 червня стало влучення ракети із ПЗРК терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу з нагоди 100 днів з моменту призначення на посаду в. о. генерального прокура України Олега Махніцького повідомив його перший заступник Микола Голомша.

“Вчора було попередньо з'ясовано, що під час невдалої спроби вистрелити в літак Збройних Сил України, самі сепаратисти влучили в будівлю обласної державної адміністрації. Наразі це одна із версій. Генпрокуратурою зареєстровано кримінальне провадження, яке триває в стадії розслідування, складається відповідний план із внесенням озвучених версій”, - сказав Голомша.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили будівлі облдержадміністрації та прокуратури області. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС і захопили обласну ТРК. 6 квітня терористи захопили будівлю СБУ в Луганську.

Вдень 2 червня у центрі Луганська пролунав вибух у будівлі облдержадміністрації.

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Того ж дня прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський заявив, що вибух стався всередині будівлі, обстрілу ззовні не було. «Найімовірнішою причиною вибуху було необережне та невміле поводження зі стрілецькою зброєю та вибуховими речовинами», – сказав він.