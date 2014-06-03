Перед будівлею ОДА в Донецьку продовжують розбирати барикади терористів

У Донецьку біля будівлі ОДА триває демонтаж барикад.

Як повідомив 62.ua начальник управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради Костянтин Савінов, керівництво терористичної організації "ДНР" звернулося до комунальних підприємств міста за допомогою у наведенні порядку навколо будівлі.

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"Була надана комунальна техніка для вивозу барикад. Нам обіцяли допомогу 40-50 осіб для проведення навантажувальних робіт. На жаль, ці люди не були надані, і ми намагаємося своїми силами прибирати сміття. Три дні поспіль проводився вивіз барикад силами "ДНР" у несанкціоноване місце в район залізничного переїзду по Панфілова. Так що ми змушені частину техніки перекинути на вивезення цього звалища",- сказав Костянтин Савінов.

До складнощів розбору барикад він відніс нерозуміння того, що знаходиться під черговим шаром сміття.

Один з бойовиків-лідерів терористичної організації "ДНР" Макович попросив комунальників повернути частину шин на дитячий майданчик, з якого у свій час шини були вивезені на барикади.