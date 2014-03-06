У Донецьку міліція відкрила провадження за фактом захоплення будівлі ОДА щодо понад 70 осіб

Про це УНІАН повідомили сьогодні на брифінгу в Донецькому міському управлінні міліції.

За словами начальника Донецького міськуправління міліції Максима Кириндясова, міліцією було прийнято рішення вночі 6 березня зайти у приміщення облдержадміністрації і вивести громадян, які незаконно там перебувають.

"У результаті, більше 70 людей доставлені до органів слідства. Це все люди, які були затримані безпосередньо в коридорах або в кабінетах ОДА. Далі будемо кваліфікувати їхні дії, розглядати вину кожного або відсутність вини», - сказав Кириндясов.

Він уточнив, що за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

"Там чітко вбачається склад злочину, але назвати людину злочинцем може лише суд", - додав Кириндясов.

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Він констатував, що люди, які захопили будівлю ОДА, «розгромили кімнату ветеранів, де зберігалися нагороди наших співвітчизників, розгромлена бухгалтерія, розбиті предмети декору та великий акваріум у фойє ОДА».

"Люди, які закликали мешканців міста до мирних акцій, насправді займалися відвертим вандалізмом», - сказав начальник міського управління внутрішніх справ.

Він підкреслив, що "якщо міліція на попередніх етапах таки розраховувала на розуміння і наші зусилля були зосереджені на переговорному процесі, то зараз ми переводимо ці події в правове поле».

«У рамках закону міліція буде застосовувати заходи фізичного впливу на законних підставах, затримувати правопорушників, доставляти в райвідділи, де з ними будуть проводиться слідчі дії і вони будуть притягуватися до кримінальної відповідальності», - вказав Кириндясов.

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Відповідаючи на запитання про долю лідера проросійських протестуючих Павла Губарєва перший заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Володимир Гончаров сказав: «Передбачено відповідальність за розголошення таємниці слідства. Я не можу сказати. Чи знаходився серед затриманих у будівлі ОДА Павло Губарєв, такої інформації у мене немає».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Радіо «Свобода» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що вночі в Донецьку затримали самопроголошеного проросійського «губернатора» Губарєва. Інформація про арешт Губарєва разом із ще 70 учасниками захоплення облдержадміністрації надійшла близько 6:00 6 березня.

Цього ж дня пізніше «Новини Донбасу» повідомили, що Губарєв поки не заарештований. Згідно з інформацією, про це виданню по телефону повідомив сам Губарєв.

«Я на волі , перебуваю на квартирі з журналістами , за мною ведеться спостереження , варіант арешту не виключаю » , - сказав він.

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В Донецке милиция открыла производство по факту захвата здания ОГА в отношении более 70 человек

Донецк. 6 марта. УНИАН. В Донецке милиция открыла производство по факту захвата здания облгосадминистрации в отношении более 70 человек.

Об этом УНИАН сообщили сегодня на брифинге в Донецком городском управлении милиции.

По словам начальника Донецкого горуправления милиции Максима Кириндясова, милицией было принято решение ночью 6 марта зайти в помещение облгосадминистрации и вывести незаконно там находящихся граждан.

«В результате более 70 человек доставлены в органы следствия. Это все люди, которые были задержаны непосредственно в коридорах либо в кабинетах ОГА. Далее будем квалифицировать их действия, рассматривать вину каждого или отсутствие вины», - сказал Кириндясов.

Он уточнил, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесено производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

«Там четко усматривается состав преступления, но назвать человека преступником может только суд», - добавил Кириндясов.

Он констатировал, что люди, захватившие здание ОГА, «разгромили комнату ветеранов, где хранились награды наших соотечественников, разгромлена бухгалтерия, разбиты предметы декора и большой аквариум в фойе ОГА».

«Люди, которые призывали жителей города к мирным акциям, на самом деле занимались откровенным вандализмом», - сказал начальник городского управления внутренних дел.

Он подчеркнул, что «если милиция на предыдущих этапах все-таки рассчитывала на понимание и наши усилия были сосредоточены на переговорном процессе, то сейчас мы переводим эти события в правовое поле».

«В рамках закона милиция будет применять меры физического воздействия на законных основаниях, задерживать правонарушителей, доставлять в райотделы, где с ними будут проводится следственные действия и они будут привлекаться к уголовной ответственности», - указал Кириндясов.

Отвечая на вопрос о судьбе лидера пророссийских протестующих Павла Губарева первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Владимир Гончаров сказал: «Предусмотрена ответственность за разглашение тайны следствия. Я не могу сказать. Находился ли среди задержанных в здании ОГА Павел Губарев, такой информации у меня нет».

Как сообщал УНИАН, 6 марта Радио «Свобода» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что ночью в Донецке задержали самопровозглашенного пророссийского «губернатора» Губарева. Информация об аресте Губарева вместе с еще 70 участниками захвата облгосадминистрации поступила около 6:00 6 марта.

В этот же день позже «Новости Донбасса» сообщили, что Губарев пока не арестован. Согласно информации, об этом изданию по телефону сообщил сам Губарев.

«Я на свободе, нахожусь на квартире с журналистами, за мной ведется наблюдение, вариант ареста не исключаю», - сказал он.