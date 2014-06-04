У Шахтарську терористи розстріляли дівчину, яка не зупинила машину на блокпосту - ЗМІ
11:55, 04 червня 2014Політика
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Терористи підрізали автомобіль в районі поста ДАІ й відкрили вогонь з автомата.
Терористи з "ДНР" продовжують тероризувати жителів Донбасу / REUTERS
Вчора між 8 і 9 вечора на трасі Ростов - Донецьк в районі Шахтарська терористи з так званої "Донецької народної республіки" розстріляли автомобіль. Про це "Новости Донбасса" повідомили очевидці.
У машині перебували хлопець і дівчина. Молодий чоловік вчив водити свою дев'ятнадцятирічну подругу.
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Вимогу терористів зупинити машину на блокпосту молоді люди проігнорували, після чого за ними почалася погоня. Терористи підрізали автомобіль молодої пари в районі поста ДАІ й відкрили вогонь з автомата. Хлопець встиг вискочити з машини, дівчина померла на місці від отриманих поранень.
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