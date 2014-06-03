У Донецькій області розстріляли автомобіль ДАІ й переслідуваних ним порушників

Як повідомили в прес-службі ГУМВС в Донецькій області, розстріл відбувся під час переслідування працівниками ДАІ порушників, які відмовилися зупинитися і спробували втекти.

"Вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості отримали три співробітника ДАІ, а також водій і пасажир автомобіля «Geely», які проігнорували вимогу міліціонерів зупинитися і спробували втекти. У машині перебували жителі м. Донецька. Всі постраждалі доставлені в лікарню. Стан працівників ДАІ - важкий", - сказано в повідомленні.