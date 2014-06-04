Українські силовики намагаються відновити водопостачання у Слов'янську - речник АТО

Українські силовики намагаються відновити і взяти під контроль водопостачання у Слов'янську Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на прес-конференції в Києві.

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«Українські силовики роблять все можливе, щоб взяти під контроль водопостачання у Слов'янську і проводять необхідні роботи з представниками влади та органами місцевого самоврядування для того, щоб відновити систему життєзабезпечення на місцях», - заявив він.

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Нагадаємо, в Слов'янську припинилася подача води з причини пошкодження центрального водоводу. На даний час проводити ремонт неможливо через бойові дії.