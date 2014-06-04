Порошенко на інавгурації запропонує Україні широку амністію і децентралізацію країни
Переможець президентських виборів в Україні Петро Порошенко під час своєї інавгурації на посаду глави держави представить мирний план врегулювання ситуації в Україні, а також запропонує широку амністію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це новообраний президент України сказав на брифінгу для преси за результатами свого візиту до Варшави.
Порошенко зауважив, що сьогодні він веде перемовини з країнами ЄС, Канадою та США щодо розробки цього плану. “Сьогодні ми продовжили обговорення деталей мирного плану, і я, як український президент, буду мати можливість презентувати цей план Україні під час інавгурації“, - сказав Порошенко.Читайте такожЦВК оголосила Порошенка президентом України
Він відмовився говорити про деталі цього плану, в тому числі про те, чи передбачатиме він запровадження воєнного стану, пославшись на те, що робота над цим планом ще триває і за його прогнозом завершиться у п'ятницю в Нормандії, де матиме чергові зустрічі з керівництвом провідних країн світу.
Водночас Порошенко зауважив, що його план мирного врегулювання передбачатиме децентралізацію України, при чому йдеться про децентралізацію країни за польською моделлю: “Це буде абсолютно тверда пропозиція децентралізації, при чому децентралізація розбудована за польською моделлю. Поляки і Європейський Союз готові надати нам рішучу підтримку щодо запровадження цієї моделі децентралізації. (Вона) передає реальні владні повноваження на місця і це буде дуже актуально для наших колег зі сходу — Донецька і Луганська”.Читайте такожПорошенко надав Коморовському план дій з урегулювання ситуації в Україні
Також, за словами Порошенка, пропонується запровадити широкомасштабну амністію і низку інших заходів, які дадуть змогу започаткувати і гарантувати мирний процес.
Він також нагадав, що сьогодні під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою вони домовились про поглиблення військового співробітництва та надання Сполученими Штатами Америки українській стороні нелетальної військової допомоги.