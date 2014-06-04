Порошенко на інавгурації запропонує Україні широку амністію і децентралізацію країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це новообраний президент України сказав на брифінгу для преси за результатами свого візиту до Варшави.

Порошенко зауважив, що сьогодні він веде перемовини з країнами ЄС, Канадою та США щодо розробки цього плану. “Сьогодні ми продовжили обговорення деталей мирного плану, і я, як український президент, буду мати можливість презентувати цей план Україні під час інавгурації“, - сказав Порошенко.Читайте такожЦВК оголосила Порошенка президентом України

Він відмовився говорити про деталі цього плану, в тому числі про те, чи передбачатиме він запровадження воєнного стану, пославшись на те, що робота над цим планом ще триває і за його прогнозом завершиться у п'ятницю в Нормандії, де матиме чергові зустрічі з керівництвом провідних країн світу.

Водночас Порошенко зауважив, що його план мирного врегулювання передбачатиме децентралізацію України, при чому йдеться про децентралізацію країни за польською моделлю: “Це буде абсолютно тверда пропозиція децентралізації, при чому децентралізація розбудована за польською моделлю. Поляки і Європейський Союз готові надати нам рішучу підтримку щодо запровадження цієї моделі децентралізації. (Вона) передає реальні владні повноваження на місця і це буде дуже актуально для наших колег зі сходу — Донецька і Луганська”.Читайте такожПорошенко надав Коморовському план дій з урегулювання ситуації в Україні

Також, за словами Порошенка, пропонується запровадити широкомасштабну амністію і низку інших заходів, які дадуть змогу започаткувати і гарантувати мирний процес.

Він також нагадав, що сьогодні під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою вони домовились про поглиблення військового співробітництва та надання Сполученими Штатами Америки українській стороні нелетальної військової допомоги.