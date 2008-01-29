Сьогодні регіонали сказали, що вони - за співпрацю з НАТО

Партія регіонів виступає за масштабне співробітництво з НАТО і реалізацію програм, які йдуть на користь Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам колишній міністр закордонних справ України, нинішній міністр опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтин ГРИЩЕНКО після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.

В той же час К.ГРИЩЕНКО зазначив, що під час зустрічі наголосив на необхідності “зважати при цьому на рівень підтримки в суспільстві і на оцінку громадськості цього процесу”. За його словами, “не може серйозна політична сила відриватись від свого електорального поля”.

К.ГРИЩЕНКО поінформував, що на зустрічі йшлося про ситуацію, що склалася у зв’язку з листом керівництва України про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. Він зазначив, що критикував спосіб підписання такого листа Президентом України, головою Верховної Ради та прем’єр-міністром України. За словами К.ГРИЩЕНКА, була порушена процедура, оскільки не було, зокрема, рішення уряду з даного питання, а, між тим, підпис Ю.ТИМОШЕНКО під листом є. “Р.СІКОРСЬКИЙ прореагував як основні європейські політики, що це внутрішня справа України”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО. “В той же час міністр закордонних справ Польщі сказав, що Польща готова нам допомагати в просуванні шляхом євроатлантичної інтеграції настільки, наскільки ми самі готові до цього” - процитував його К.ГРИЩЕНКО.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Польщі запевнив, що найближчим часом будуть врегульовані проблеми, що виникли на нашому спільному кордоні, і буде підписано угоду про малий прикордонний рух.