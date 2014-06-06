Комуністи обіцяють прийти на інавгурацію Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції КПУ Петро Симоненко сказав у коментарі журналістам.

“Фракція ухвалила рішення: ми братимемо участь в інавгурації”, - сказав він.

Щодо співпраці з новою владою Симоненко зазначив, що не бачить жодної програми, яку можна було б обговорювати.

Читайте такожЛяшко назвав комуністів "продажними шльондрами" (відео)Депутат додав, що ті, хто приходить до влади, мають показувати, що саме вони хочуть зробити при владі.

За словами Симоненка, поки що «говорити про конструктив складно».