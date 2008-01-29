Світлана Зварич заявляє, що вона зупинила транзитний сервер

Директор ТОВ “Науково-виробнича фірма “Українські національні інформаційні системи” Світлана ЗВАРИЧ відкидає звинувачення народного депутата від Партії регіонів Олени ЛУКАШ у гальмуванні процесу створення Державного реєстру виборців.

У коментарі УНІАН С.ЗВАРИЧ заявила, що причинами судового позову з боку очолюваної нею фірми, який зупинив процес роботи над Державним реєстром, стали не політичні чи комерційні інтереси, а неправомірні та непрофесійні дії Центральної виборчої комісії.

Саме ці дії, наголосила С.ЗВАРИЧ, привели до того, що створення реєстру за технічним завданням, сформульованим ЦВК, замість захисту української виборчої системи несе серйозні загрози для неї.

Фактично, заявила С.ЗВАРИЧ, проектується не Державний реєстр виборців, а електронний список виборців, який функціонуватиме у неналежним чином захищеній телекомунікаційній мережі. Остання, сказала вона, по суті своїй становитиме «транзитний сервер» у межах цілої країни з можливістю модифікації як окремого сегменту Реєстру, так і Реєстру в цілому.

Зокрема, стверджує директор УНІС, запроектована система «Державний реєстр виборців» не реалізовує функції, що містяться у Законі України «Про Державний реєстр виборців» та не відповідає вимогам законів «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію», «Про електронний цифровий підпис».

Саме ігнорування вимог законів, наполягає С.ЗВАРИЧ, і стало причиною звернень УНІСу до компетентних органів. “Практично всі наші зауваження визнані обгрунтованими, і вже після розгляду скарг Тендерна палата України звернулась до суду, а Міжвідомча комісія скасувала проведення тендеру Центральною виборчою комісією на розробку реєстру. Наша позиція також була підтримана Держспецзв’язку. Тобто, не ЗВАРИЧ С. перешкоджає створенню Реєстру, а Центральна виборча комісія не забезпечує створення законного і технічно досконалого Реєстру, до чого ЗВАРИЧ С. намагається привернути увагу вже більше трьох місяців”, - констатувала вона.

“Пані Олені ЛУКАШ, як юристу, повинно бути відомо, що оскарження УНІСом тендеру минулого року не обмежує ЦВК у можливості оголосити тендер у цьому році. Більше того, ЦВК зобов’язана оголосити нову тендерну процедуру”, - зазначає С.ЗВАРИЧ.

“Але очевидно, народному депутату України Олені ЛУКАШ і Партії регіонів вигідне функціонування Державного реєстру виборців так, як працювала система «Вибори» під час президентських виборів у 2004 році чи система «Рада» під час голосування за прем’єр-міністра (йдеться про збій у роботі системи "Рада" під час голосування у грудні 2007 року за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – УНІАН). А саме так буде функціонувати Державний реєстр виборців, якщо його розробка буде здійснена за Технічним завданням, яке надала ЦВК у жовтні 2007 року у складі тендерної документації. А можливо, мета прозаїчніша: незахищеність системи гарантує появу ще однієї бази персональних даних громадян на «Петрівці», - наголошує С.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів О.ЛУКАШ звернулась до Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та голови Центрвиборчкому з депутатським запитом щодо факту зупинення діяльності із впровадження Державного реєстру виборців.

Згідно з повідомленням прес-служби Партії регіонів від 28 січня, за словами О.ЛУКАШ, причиною таких дій є штучно ініційовані позови від ТОВ “Науково-виробнича фірма “Українські національні інформаційні системи” (директор - Світлана ЗВАРИЧ) і Тендерної палати України до Окружного адміністративного суду м.Києва та Господарського суду м.Києва з приводу організації закупівлі товарів та послуг зі створення АІТС “Державний реєстр виборців”.

“Не торкаючись питання можливої комерційної та політичної зацікавленості зазначених вище осіб, вважаю за необхідне зазначити, що будь-які судові спори не можуть бути причиною невиконання вимог Закону України “Про Державний реєстр виборців” у частині впровадження АІТС “Державний реєстр виборців”, - наголосила депутат.

О.ЛУКАШ вважає абсолютно незрозумілим і помилковим замовчування з боку ЦВК факту неможливості впровадження Реєстру.

“Доведення до відома громадськості та відповіднвідповідних державних органів інформації про факти грубого втручання до цього процесу певних осіб, повинне сприяти вирішенню спірних питань. Замовчування в даному випадку тим більше не припустиме, оскільки ЦВК вже не змогло використати виділені у 2007 році бюджетні асигнування в сумі 14,211 млн. грн. на створення Державного реєстру виборців, внаслідок чого зазначені кошти списані в доход державного бюджету України”, - зауважила О.ЛУКАШ.

Депутат просить Президента, прем’єр-міністра, голів парламенту і ЦВК у межах їхніх повноважень використати усі можливі правові засоби з забезпечення належної реалізації положень чинного законодавства України щодо створення Державного реєстру виборців.