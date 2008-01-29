Богатирьова зустрілася з Лавровим, Гризловим та Соболєвим

Дата зустрічі президентів України Віктора ЮЩЕНКА і Росії Володимира ПУТІНА переглядатися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на зустрічі з виконуючим обов`язки секретаря Ради безпеки РФ Валентином СОБОЛЄВИМ секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА підкреслила, що її сьогоднішні зустрічі в Москві свідчать про те, що в обох сторін немає розбіжностей щодо дати проведення засідання Українсько-російської міждержавної комісії – 12 лютого.

Р.БОГАТИРЬОВА запропонувала своєму російському колезі обговорити питання, пов`язані із засіданням цієї комісії, підкресливши її важливість для обох сторін.

Вона висловила переконання, що співпраця буде системною, прагматичною і довірливим як між Радами безпеки, так і між обома країнами в цілому.

З її думкою погодився В.СОБОЛЄВ. Він висловився за необхідність підготувати зустріч на найвищому рівні так, щоб відносини між країнами були ефективними, зрозумілими і прагматичними.

Також сьогодні в Москві Р.БОГАТИРЬОВА провела зустріч із спікером Державної Думи РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ і міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.