Активісти просять одеситів не допустити провокацій з боку сепаратистів

В Одесі активісти попереджають про можливі провокації сепаратистів 7-12 червня.

Читайте такожМіліція з`ясовує обставини стрілянини у центрі Одеси Як повідомили УНІАН активісти Євромайдану-Одеса, в період 7-12 червня «в місті деструктивні сили планують провокації, оскільки подій 2 травня їм явно недостатньо».

«Тому для проведення своїх акцій вони мають намір складувати зброю і«коктейлі Молотова» у підвалах і на горищах житлових будинків», - повідомили активісти. Громадські діячі вважають, що з метою особистої безпеки і в ім`я спокою в місті городянам слід ретельно перевірити горища та підвали своїх будинків.

«Повісити на них замки, вжити всіх можливих заходів, щоб сторонні люди не могли туди проникнути. Звертати увагу на незнайомих осіб, які можуть з`являтися у ваших дворах і в будинках, особливо, якщо вони мають намір вивантажувати з машин якісь речі - ящики, сумки тощо», - повідомили активісти.

Вони просять про всі підозрілі факти, знайдені предмети і про всіх підозрілих осіб повідомляти в обов`язковому порядку в Раду цивільної безпеки «Євромайдан-Одеса» або за номером «102».

«Тільки від нашої активності та пильності залежить зараз, чи повторить Одеса долю Криму і Донбасу», - заявляють в «Євромайдані-Одеса».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Одразу загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якого також загинули люди. Загалом загинуло 48 осіб, більш як 200 отримали поранення.

Для розслідування даних подій у місті створено «Групу 2 травня», до складу якої увійшли журналісти та профільні експерти.