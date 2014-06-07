Україна очікує на звільнення заручників, які сьогодні утримуються терористами - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Йоахімом Гауком.

“Ми очікуємо, особливо після сьогоднішніх перемовин з лідерами ОБСЄ (Порошенко сьогодні провів переговори з федеральним президентом Швейцарії Дідьє Бугалтером — УНІАН), на звільнення заручників, які сьогодні утримуються терористами”, - сказав Порошенко, розповідаючи про перемовини, які мають розпочатись між Україною і Росією.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

Порошенко подякував німецькій стороні за активну підтримку України та сприянню налагодження діалогу з Росією. Він нагадав, що Україна чекає від Росії визнання виборів, які, за словами глави держави, вперше відбулись абсолютно вільно і демократично. Також Порошенко нагадав про те, що Україна очікує від Російської Федерації скасування рішення Державної думи, яке дозволяє вводити війська на територію України, а також на закриття кордону, через який сьогодні до України потрапляє зброя, терористи, гроші.

“Фактично ці кроки будуть забезпечувати достатньо серйозне підгрунтя для миру і спокою в регіоні”, - сказав президент.

За його словами, Україна також очікує на реакцію російської сторони щодо проголошення сьогодні мовних ініціатив.Читайте такожУ Донецьку терористи відпустили голову окружкому після 5 днів полону в підвалі СБУ

Крім того, в ході зустрічі Порошенко надав високу оцінку українсько-німецьким відносинам та подякував керівництву Німеччини за підтримку України.