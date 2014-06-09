Чуркін: ООН не буде вводити миротворців в Україну без згоди Києва
02:48, 09 червня 2014Політика
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ООН не буде вводити миротворців в Україну без згоди Києва, заявив постпред РФ при організації Віталій Чуркін.
REUTERS
"Зазвичай запитують таку згоду. І зараз, звичайно, неочевидно, якщо Київ має намір продовжувати силову операцію на сході, що вони погодяться з присутністю такого миротворчого контингенту, якщо вони хочуть силою вирішити це питання. Але, сподіваюся, що це ставлення зараз зміниться", - зазначив Чуркін, назвавши "абсолютно нереалістичним" сценарій, при якому миротворчий контингент міг би розміститися в Україні без дозволу влади, повідомляє РИА Новости.
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За словами Чуркіна, зараз обговорюється тільки залучення ООН до вирішення гуманітарних аспектів української кризи.
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