Глава МЗС Німеччини: у ситуації на сході України з'явилось слабке світло в кінці тунелю

"В українському конфлікті вперше за останні місяці з'явилося слабке світло в кінці тунелю. Ми ще далекі від вирішення української кризи. Але після тижнів і місяців інтенсивних дипломатичних зусиль сторони конфлікту нарешті говорять один з одним", - сказав Франк-Вальтер Штайнмайер напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Німеччини, Польщі та Росії в Санкт-Петербурзі.

Читайте такожГенсек НАТО звинуватив Росію в лицемірстві при оцінці подій в Україні

Як передає слова німецького міністра прес-служба зовнішньополітичного відомства Німеччини, діалог, який в даний час починається, ні в якому разі не повинен знову припинитися.

У неділю, 8 червня, президент Петро Порошенко розпочав засідання тристоронньої контактної групи по реалізації мирного плану по встановленню миру і спокою на сході України.

Як вважає німецький міністр, учасники цієї контактної групи повинні сконцентруватися на тому, щоб зупинити насильство і продовжити розпочатий національний діалог за круглим столом.

Читайте такожБільдт: Будь-яка подальша агресія проти України призведе до дуже жорстких санкцій

"На майбутніх переговорах у Санкт-Петербурзі я хочу обговорити з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським те, як можуть бути використані позитивні моменти останніх днів для того, щоб зробити процес деескалації незворотнім", - підсумував Франк-Вальтер Штайнмайер.