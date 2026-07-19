Замість Італії – на Балкани: це бірюзове озеро називають 'дешевим двійником' Комо

За Адріатичним морем є значно тихіше й дешевше місце з такими самими краєвидами.

Озеро Охрид у Північній Македонії – маленьке балканське містечко з бірюзовою водою, яке туристи вже прозвали "дешевим двійником" італійського озера Комо, пише Travel Off Path.

Північна Македонія – країна без виходу до моря, затиснута між Грецією, Болгарією, Сербією та Албанією. Але замість узбережжя тут є Охридське озеро – одне з найдавніших і найглибших озер Європи, береги якого тягнуться майже на 90 кілометрів.

Місто Охрид на його березі часто називають "Балканським Єрусалимом" – через приблизно 365 церков, тобто по одній на кожен день року. У самому містечку живе всього близько 38 тисяч людей, а вулички нагадують ілюстрації зі старовинної книжки: брукована бруківка, білені будиночки з дерев'яними балкончиками та ремісничі крамнички на кожному кроці.

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Головна відкривачка листівок – церква Святого Йована в Канео XIII століття, яка стоїть на скелі просто над водою.

"Я бував і на італійських Великих озерах, і на десятках альпійських водойм у Швейцарії та Франції, але, повірте, ніколи не бачив такої прозорої й бірюзової води, як в Охриді", - поділився автор матеріалу.

Відомо, що видимість під водою там сягає майже 20 метрів.

Купатися тут можна, але вода холодна – озеро живлять підземні джерела, тож комфортніше почуватимуться ті, хто звик до прохолодної води в альпійських озерах.

Для туристів

Видання зібрало список найкращих пляжів:

Kaneo Beach – маленька галькова бухта прямо під церквою;

Potpeš Beach – місцевий фаворит за 10 хвилин ходьби від старого міста, де подають фірмовий пастрмайлію (запечений хліб з м'ясом);

Metropolis Beach – найближчий до "курортного" формату, з готелями та тавернами вздовж берега.

За підрахунками, повний пляжний день в Охриді коштує лише невелику частку того, що туристи платять в інших куточках Європи:

шезлонг з парасолькою – 11–17 доларів;

коктейль – 5–8 доларів;

пиво – 2,5–4 долари;

кава – 2 долари;

піца – 7–9 доларів;

основні страви – 9–13 доларів.

Загалом туристи витрачають від 40 до 140 доларів на день залежно від стилю подорожі. Ліжко в хостелі коштує 10–25 доларів за ніч, бюджетний готель – 30–60 доларів, а гарний готель з видом на озеро – 80–120 доларів.

Північна Македонія не входить до ЄС і Шенгенської зони.

Де купатись безпечно

Раніше УНІАН повідомляв про рейтинг країн із найчистішими озерами Європи для купання. Лідером визнано Австрію, де 96,5% внутрішніх водойм для купання отримали статус "відмінних" – завдяки альпійському рельєфу, який утворює природні резервуари з чистою водою. Друге місце посіла Фінляндія (94,7%), третє – Німеччина (91,5%). До рейтингу також увійшли Італія, Швейцарія, Швеція та Франція, а замикають список Нідерланди, Угорщина й Польща.

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