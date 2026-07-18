Тактика штурму ворожих окопів змінилася: ЗСУ атакують по-новому, - Business Insider

Військові розповіли, що тепер концентрація сил не є хорошою ідеєю.

Війна безпілотників дедалі сильніше змінює тактику українських військових на передньому краї, зокрема під час штурму російських позицій. Як пише Business Insider, бійці Сил спеціальних операцій України змушені постійно адаптувати підготовку та спосіб ведення бою, адже загроза з повітря стала одним із ключових факторів на фронті.

Як пояснив журналістам оператор 4-го полку рейнджерів ССО з позивним "Гур", який є заступником командира невеликого підрозділу, за останні роки тренування спецпризначенців зазнали істотних змін. За його словами, раніше основну увагу приділяли виживанню під артилерійськими ударами, однак тепер значна частина підготовки присвячена саме боротьбі з безпілотниками.

Також, за словами військового, українські спецпризначенці регулярно відпрацьовують проникнення невеликими групами.

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Під час навчань разом із штурмовими групами працюють оператори дронів, які створюють умови, максимально наближені до реального бою. Військові вчаться своєчасно виявляти загрозу з повітря, відкривати вогонь по ворожих безпілотниках, використовувати укриття та продовжувати рух лише після того, як небезпека минула. Крім того, під час бойової підготовки активно застосовують помпові рушниці, які українські військові вважають ефективним засобом "останньої надії" проти FPV-дронів, зокрема тих, що використовують оптоволоконний канал керування.

Business Insider також описує, як змінилися безпосередньо штурми траншей. Якщо група складається з чотирьох військових, вона рухається парами: перший боєць контролює траншею, а другий кількома метрами позаду безперервно стежить за небом. У разі появи російського безпілотника вони відкривають вогонь зі штатної зброї або помпової рушниці.

Коли перша пара досягає траншеї та починає її зачистку, друга забезпечує прикриття, після чого також просувається вперед. За словами "Гура", незалежно від етапу операції принаймні один військовий постійно контролює повітряний простір.

Співрозмовник видання наголосив, що це правило залишається незмінним протягом усієї операції: "Хтось завжди має стежити за небом. Це потрібно робити постійно".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за словами українських військових, тактика окупантів із просочування між українськими позиціями не змінюється, але їхні невеликі групи швидко знищуються. Через це ворог майже не має шансів на успішні інфільтрації навіть у літній період, коли використовує зелені насадження для маскування.

Також ми розповідали, як прифронтові громади живуть під російськими ударами. Наприклад, у Нікополі на Дніпропетровщині місцеві мешканці змушені встановлювати сітки над дорогами, використовують детектори дронів і навіть радіостанцію для попередження про небезпеку.

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